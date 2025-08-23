Министерство науки и образования Азербайджана объявило о проведении крупного и дорогостоящего тендера на ремонт и благоустройство образовательных учреждений по всей республике.

Общий бюджет конкурса для обновления школьной инфраструктуры составляет 9,79 млн манатов.

Закупку организует Хозяйственное управление капитального строительства и оснащения министерства.

Согласно техническому заданию, в школах будет проведён комплекс работ: демонтаж старых покрытий, заливка бетонных оснований, укладка линолеума, установка ПВХ-блоков, штукатурка откосов и т.д.

Прием заявок на участие открыт до 22 сентября 2025 года, в тот же день состоится вскрытие конвертов.