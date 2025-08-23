Глава Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Анри Оханашвили заявил, что покидает должность и станет советником премьер-министра Ираклия Кобахидзе по вопросам национальной безопасности.

Об этом говорится в публикации на странице СГБ Грузии в Facebook.

«Хочу сообщить общественности, что на основании консультаций с правящей командой принял решение покинуть должность главы Службы госбезопасности Грузии и занять должность советника премьер-министра Грузии по вопросам национальной безопасности», — отмечается в заявлении.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, сообщил, что кандидатура исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Мамуки Мдинарадзе будет представлена парламенту для утверждения в качестве нового главы СГБ.

«Он не нуждается в особом представлении. Отмечу лишь, что у него есть достаточно продолжительный опыт работы в правоохранительных органах, что очень важно для выполнения обязанностей главы Службы госбезопасности», — подчеркнул Кобахидзе.