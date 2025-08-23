Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил ситуацию на Южном Кавказе в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщил Макрон в соцсети X.
Лидеры обсудили укрепление стратегического партнерства, в частности в сферах транспорта и энергетики, а также международные вопросы, включая войну России в Украине и текущие переговоры на Южном Кавказе.
Пресс-служба президента Токаева отметила, что инициатива разговора исходила от французской стороны.
Je viens de m’entretenir avec le Président du Kazakhstan, @TokayevKZ.
Nous avons discuté du renforcement de notre partenariat stratégique, en particulier dans le domaine des transports et de l’énergie, dans la continuité de ma visite au Kazakhstan en novembre 2023 et de la…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 23, 2025