Более 200 пассажиров рейса Актау – Шымкент были экстренно высажены из самолета после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. Как сообщают казахстанские СМИ, тревогу вызвала 27-летняя женщина с грудным ребенком.

Экипаж оперативно эвакуировал всех пассажиров, а самолет проверяли специалисты более пяти часов. Сотрудники спецслужб взрывчатку не обнаружили.

По мнению очевидцев, у женщины могло произойти эмоциональное расстройство, ставшее причиной ложного сообщения. Полиция задержала пассажирку.

В департаменте полиции на транспорте уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».