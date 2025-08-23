Первая леди Турции направила письмо Мелании Трамп, призвав проявить к детям Газы такое же внимание и заботу, какое супруга американского президента проявляла к украинским детям.

Эмине Эрдоган напомнила о недавнем письме Трамп российскому президенту Путину и подчеркнула необходимость равного отношения к страданиям всех детей.

«Я верю, что сочувствие, которое вы проявили к 648 украинским детям, погибшим в войне, будет проявлено и к детям Газы, где за два года было жестоко убито 62 000 невинных мирных жителей, в том числе 18 000 детей», – написала Эрдоган.

Она привела статистику о ситуации в Газе, где, по данным Детского фонда ООН, каждые 45 минут погибает один ребенок, и призвала Меланию Трамп направить аналогичное письмо премьер-министру Израиля Нетаньяху, отразив «сильный призыв к прекращению гуманитарного кризиса в Газе».