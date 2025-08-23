Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий принес публичные извинения за то, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным не призвал его прекратить войну в Украине. Более того, встреча не была согласована со Священным синодом.

В заявлении, опубликованном на сайте Православной Церкви в Америке, архиепископ признал свою ошибку:

«На прошлой неделе я приветствовал президента Владимира Путина в Анкоридже в атмосфере мирного гостеприимства после трех дней общеепархийной молитвы о мире. С тех пор я слышал от многих, что этот момент стал упущенной возможностью для упрека или требования мира на фоне продолжающегося конфликта и страданий. Еще раз повторяю: у всех, кого мои действия стали причиной скорби или смятения, я искренне прошу прощения».

Митрополит Тихон — епископ Православной церкви в Америке — пояснил, что встреча Алексия и Путина была проведена без разрешения Священного синода, тогда как по канонам Церкви епископ ничего не может делать без ведома митрополита. Тихон также отметил, что Православная церковь в Америке изначально выразила свою протестную позицию по поводу начала военных действий между Россией и Украиной.