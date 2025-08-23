Определены самые популярные имена, которыми родители называют своих новорожденных детей. Согласно официальной статистике Министерства юстиции за текущий год, в десятку лидеров вошли как традиционные азербайджанские имена, так и более современные варианты.

Самым востребованным именем стало Угур – его получили 802 новорожденных. Эксперты отмечают, что имя символизирует «успех» и отражает желание родителей видеть будущее своих детей светлым и удачным.

На втором месте расположилось имя Гусейн – его выбрали 534 семьи. Третью строчку заняло женское имя Захра с показателем 533 новорожденных девочек.

Далее в рейтинге следуют:

Рауль – 521 ребенок,

Али – 517,

Юсиф – 516,

Мелиса – 515,

Марьям – 510,

Зейнаб – 508,

Нилай – 484.

Таким образом, в списке самых популярных имен можно заметить как глубокие национальные традиции, так и интернациональные тенденции.

Специалисты подчеркивают, что интерес родителей к классическим именам связан с сохранением духовных и религиозных ценностей, в то время как новые и модные имена отражают глобализацию и культурные влияния извне.