Определены самые популярные имена, которыми родители называют своих новорожденных детей. Согласно официальной статистике Министерства юстиции за текущий год, в десятку лидеров вошли как традиционные азербайджанские имена, так и более современные варианты.
Самым востребованным именем стало Угур – его получили 802 новорожденных. Эксперты отмечают, что имя символизирует «успех» и отражает желание родителей видеть будущее своих детей светлым и удачным.
На втором месте расположилось имя Гусейн – его выбрали 534 семьи. Третью строчку заняло женское имя Захра с показателем 533 новорожденных девочек.
Далее в рейтинге следуют:
Рауль – 521 ребенок,
Али – 517,
Юсиф – 516,
Мелиса – 515,
Марьям – 510,
Зейнаб – 508,
Нилай – 484.
Таким образом, в списке самых популярных имен можно заметить как глубокие национальные традиции, так и интернациональные тенденции.
Специалисты подчеркивают, что интерес родителей к классическим именам связан с сохранением духовных и религиозных ценностей, в то время как новые и модные имена отражают глобализацию и культурные влияния извне.