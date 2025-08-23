Турция рассчитывает получить доход в 147,6 млрд лир ($3,6 млрд по нынешнему курсу) от эксплуатации своего участка Зангезурского коридора в 30 лет. TRT Haber сообщает, что об этом заявил журналистам министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в Ыгдыре.

«Согласно 30-летнему прогнозу, операционные доходы составят 135 млрд лир, за счет сокращения аварий — 3 млрд лир, климатические выгоды — 2,1 млрд лир, экономия времени — 3,5 млрд лир, экономия на обслуживании автомобильных дорог — 4 млрд лир. Таким образом, за 30 лет доход составит 147,6 млрд лир», — сказал министр.

Уралоглу отметил, что после запуска Зангезурского коридора, Турция в многократном размере вернет инвестиции, вложенные в строительство своего участка – железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу.

По его словам, Зангезурский коридор важен для всего региона еще и потому, что этот маршрут будет поддерживать Средний коридор.

«Это значительно сэкономит время в пути по сравнению с морским транспортом. В целом, нам нужны всевозможные альтернативы. Инвестиции в этот проект следует рассматривать как стратегические», — сказал турецкий министр.

Он также отметил, что Зангезурский коридор станет кратчайшим путем, связывающим Турцию с тюркскими государствами и Дальним Востоком.