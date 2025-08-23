Король Иордании на следующей неделе полетит в Астану, сообщают казахстанские СМИ.

Абдалла II бен аль-Хусейн прибудет туда с официальным визитом 26-27 августа.

Отметим, что Иордания и Казахстан в этом году подписали ряд соглашений, направленных на укрепление дипломатических и экономических связей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже побывал в Иордании, во время его визита были подписаны соглашение и четыре меморандума о взаимопонимании, охватывающие инвестиционное партнерство, ядерную энергетику, экономику, промышленность и сотрудничество СМИ.