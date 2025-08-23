В субботу, 23 августа, в столицу Украины должен прибыть специальный посланник президента США Кит Келлог. Об этом сообщил в соцсети Х корреспондент Reuters Грэм Слеттери, ссылаясь на собственные источники.

Слеттери поделился, что спецпосланник президента США должен принять участие в молитвенном завтраке, а также церемониях по случаю Дня Независимости Украины, который празднуется в воскресенье, 24 августа.

«Он также обсудит с лидерами дипломатическую суету на этой неделе. Это происходит на фоне согласования США, Украины и Европы гарантий безопасности», — добавил журналист.