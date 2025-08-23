Сокращение импорта бензина позволит Ирану ежегодно экономить около 48 миллионов долларов. Об этом заявил исполнительный директор Национальной компании по дистрибуции нефтепродуктов Ирана Керамет Вейс Керами на мероприятии, посвященном подписанию контракта с автомобилестроительной компанией Iran Khodro, сообщают СМИ.

По его словам, в рамках соглашения будет произведено 25 тысяч автомобилей, работающих на двух видах топлива — бензине и газе.

Керами отметил, что порядка 15 миллионов долларов из сэкономленных средств будут направлены на обеспечение того, чтобы дополнительный газ, реализуемый на энергетической бирже, использовался для автомобилей.

Он также сообщил, что 19 августа на автозаправочные станции страны было распределено 138 миллионов литров бензина, тогда как в аналогичный день прошлого года этот показатель составлял 127 миллионов литров. При этом уже в следующем месяце (23 августа 2025 года) ожидается рост суточного потребления бензина до 140 миллионов литров.

По его словам, текущее потребление сжатого природного газа (CNG) в стране составляет 16 миллионов кубометров в сутки, и в будущем планируется увеличить этот объём до 40 миллионов кубометров.

Отмечается, что в Иране насчитывается около 4 миллионов автомобилей, использующих двойное топливо — бензин и сжатый природный газ.