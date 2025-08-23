Министерство иностранных дел Украины на фоне предстоящих российско-белорусских военных учений «Запад-2025» посоветовало Минску воздержаться от провокаций, а белорусской армии настоятельно советуют не приближаться к границам Украины.

Об этом сообщает МИД Украины.

В МИД добавили, что Украина прекрасно помнит, как в 2022 году россияне и белорусы врали, что не собираются нападать, а сами под прикрытием учений «Запад-2021» накапливали войска для вторжения.

«Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины», — подчеркнули в министерстве.