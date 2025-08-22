Россия рассматривает возможность совместной работы с США в области сжиженного природного газа как в российской Арктике, так и на Аляске.

Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями атомной отрасли и учёными, передает ТАСС.

По его словам, в этой сфере активно работает ряд российских компаний, в том числе «Новотеп», сотрудничающих с партнёрами из Европы и Азии.

«Мы обсуждаем и с американскими партнёрами возможность совместных проектов, не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске», — отметил глава государства.