Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча на Аляске с президентом США Дональдом Трампом была откровенной и содержательной – и контакты с американской стороной продолжаются.

«Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце тоннеля, он все-таки замаячил. И сейчас у нас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске.Контакты продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний. Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны, они только начало», — сказал Путин.