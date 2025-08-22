Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев наградил главу Чечни Рамзана Кадырова за значительный вклад региона в повышение уровня цифровой грамотности школьников в прошлом учебном году.

Об этом говорится в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Кадырова.

На кадрах видно, что награду главе Республики вручил его племянник Адам Черхигов, который является министром транспорта, связи и цифрового развития Чечни.

При этом в ходе той же церемонии Кадыров удостоил племянника звания «Заслуженный работник транспорта Чеченской Республики». Глава региона также вручил звание «Заслуженный работник транспорта РФ» его отцу, Рамзану Черхигову.