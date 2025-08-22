Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поздравил американского коллегу Дональда Трампа с тем, что «смог усадить за стол переговоров» лидеров Азербайджана и Армении, в результате чего в Вашингтоне были подписаны документы.

«Все-таки это плюс большой. Я говорю, молодец, что нашел возможности, усадил за стол переговоров, что вы с армянами и азербайджанцами подписали такой договор. Я-то знаю, что такое «Зангезурский коридор». Они заняли свою позицию и заявили: мы будем собственниками и контролировать все это. Это великое дело. Конечно, иранцам оно не очень нравится — особенно на границе с Ираном. Но противостоять этому никто не сможет. Это мирные соглашения, которые помогут построить коридор через армянскую территорию. Теперь две области, Азербайджан и его эксклав, будут связаны не только по воздуху», – считает Лукашенко.