Российский политолог и давний сторонник Кремля Сергей Марков, посетивший недавно медиафорум в Шуше, отреагировал на включение его в реестр иноагентов.

«Я не иностранный агент. И все это хорошо знают. Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады», — заявил он.

По словам Маркова, атака на него исходит от «врагов России и политики Путина», которые «в будущем либо проявят себя как предатели, либо будут уволены как коррупционеры».

Он также отметил, что сейчас получает многочисленные слова поддержки:

«Мне звонят и пишут сотни честных людей, настоящих патриотов России. Спасибо вам всем большое. А я был и остаюсь патриотом России и сторонником Владимира Путина».

В разговоре с Ostorozhno Media Марков подчеркнул, что считает решение ошибочным:

«Мне кажется, что это клевета. Во-первых, я не иноагент, во-вторых, у меня не было никаких контактов. Иногда могут… ошибиться. Мне об этом ничего не известно».