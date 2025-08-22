Азербайджан и Россия планируют развивать сотрудничество в различных отраслях, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном в пятницу в Астрахани.

«Российско-азербайджанские отношения носят взаимовыгодный характер. Среди приоритетов — совместная работа по развитию транспортной сети региона, укреплению независимого финансового взаимодействия в расчетах, сотрудничество в энергетике, развитие промышленного сотрудничества, включая судостроение и сельское хозяйство. Россия входит в первую тройку торговых партнёров Азербайджана, доля нашей страны составляет около 10 % от общего объема внешней торговли республики», — заявил вице-премьер.

По его словам, порядка 1,8 тысячи компаний с российским капиталом работают в Азербайджане.

«Видим хорошие перспективы в запуске круизного сообщения на Каспийском море с возможностью посещения туристами морских портов и каспийских государств. Сегодня мы этот вопрос рассматривали и договорились способствовать развитию круизного судоходства, развитию туризма в регионе Каспийского моря», — отметил вице-премьер.

Кроме того, он указал на значительный прогресс в сотрудничестве в области автомобилестроения. В Азербайджане уже действуют несколько российских производителей этой продукции.