Москва согласилась проявить гибкость по ряду пунктов, предложенных американским лидером Дональдом Трампом после саммита на Аляске. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News.

«Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, которые мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились проявить некоторую гибкость», — сказал глава дипведомства.

Как отметил Лавров, Владимир Зеленский в Вашингтоне отверг все выдвинутые Трампом принципы по урегулированию. «Когда Трамп поднял эти вопросы на встрече в Вашингтоне, где Зеленский присутствовал вместе со своими европейскими спонсорами, он четко обозначил, это было ясно всем, что есть несколько принципов, которые, по мнению Вашингтона, необходимо принять. Включая невступление в НАТО, включая обсуждение территориальных вопросов. И Зеленский на все сказал «нет», — подчеркнул глава МИД РФ. «Он даже сказал «нет» отмене законодательства, запрещающего русский язык», — указал Лавров.

«Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» — добавил он.