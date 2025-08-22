Каждый доллар, уплаченный за баррель российской нефти, превращается в ствол танка, в очередной снаряд, летящий по жилым кварталам украинских городов. Война — это не только фронт, где сражаются люди. Это и те, кто заправляют баки агрессора. Российская нефть, несмотря на введённые санкции, продолжает своё движение по миру. Сегодня она почти не идёт напрямую в Европу или США — она идёт «в обход», через страны, которые перерабатывают её, придают ей «новый паспорт» и возвращают на глобальный рынок уже как легальный продукт. Только в июле 2025 года Индия купила российских углеводородов на сумму 3,5 млрд евро, из которых 2,7 млрд евро пришлись на сырую нефть.

Эти деньги — не просто цифры в бюджете. Это финансирование разрушений в Харькове, Киеве, Одессе. Одессе, где, напомним, дважды были нанесены удары по нефтебазе SOCAR — объекту, имеющему прямую связь с энергетической инфраструктурой. Это не просто торговля. Это — системный механизм обхода санкций, лазейка, которой Кремль мастерски пользуется.

Можно ли остановить этот поток нефтяных денег, превращающихся в оружие? Как подчёркивает депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров в комментарии для Minval Politika, Европейский союз уже предпринял очередные шаги для усиления давления на Кремль.

«В рамках последнего пакета санкций Европейский союз усилил ограничения в отношении российской нефти. В частности, были ужесточены механизмы, касающиеся морских перевозок и страхования. В результате для иностранных компаний транспортировка российской нефти и заход в порты стали более рискованными и дорогостоящими как с юридической, так и с финансовой точки зрения», — пояснил депутат.

По словам депутата, уже сейчас наблюдается спад объёмов отгрузки российской нефти, а транспортные тарифы по ключевым логистическим маршрутам резко выросли.

«На фоне новых санкций возникшая неопределённость и рост издержек начали отталкивать некоторых участников международной нефтяной торговли от закупок российской нефти. Это — прямой удар по доходам России от энергетического экспорта», — отметил Джафаров.

Депутат, комментируя ситуацию, подчеркнул, что несмотря на усилия по ужесточению санкций, существуют серьёзные лазейки, позволяющие России продолжать финансировать свою военную машину. В качестве примера он сослался на заявление министра финансов США Скотта Бессента, обратив внимание на то, что Индия значительно увеличила закупки российской нефти во время войны в Украине и извлекает из этого прямую экономическую выгоду.

«По словам министра, доля России в нефтяном импорте Индии достигла 42%, тогда как до начала войны этот показатель составлял менее 1%», — подчеркнул депутат ММ.

Подытоживая, парламентарий отметил, что пока не будут устранены все лазейки и механизмы обхода санкций, война будет получать финансирование, а значит, продолжаться.

«Несмотря на требования Европейского союза и США прекратить такие сделки, Индия до сих пор не обращает на это внимания. Только комплексный и скоординированный международный подход способен остановить этот поток денег, превращающийся в разрушения и смерть», — резюмировал Джафаров.