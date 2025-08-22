21 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии малых гидроэлектростанций «Ашагы Венг», «Надирханлы» и «Чайкенд» ОАО «АзерЭнержи» в селе Венг Кельбаджарского района. На мероприятии глава государства был проинформирован о технических показателях станций, сообщает «Азертадж».

Главный инженер ООО «Зеленая Энергия» ОАО «АзерЭнержи» Разим Гасымов рассказал, что в Кельбаджарском районе построены малые гидроэлектростанции «Ашагы Венг» мощностью 8,6 МВт и «Надирханлы» мощностью 8,8 МВт. Для обеспечения этих станций водой после места слияния реки Лев с рекой Тертер создан основной водозабор. Второй водозабор построен в месте слияния реки Тутгу с рекой Тертер. Для этих станций, входящих в каскад гидроэлектростанций, в условиях сложного рельефа проложен деривационный трубопровод общей протяженностью 9300 метров. На водозаборах, оснащенных специальными гидротехническими устройствами, предотвращающими попадание речной рыбы в деривационный трубопровод и обеспечивающими ее сохранение в экосистеме реки, соблюдены все экологические нормы.

Оснащенные современным оборудованием станции интегрированы в централизованную систему SCADA энергосистемы страны. Вырабатываемой здесь экологически чистой зеленой энергией будет обеспечиваться около 25 тыс. человек. На станциях «Ашагы Венг» и «Надирханлы» будет вырабатываться 48 млн кВт·ч электроэнергии в год. Объем сэкономленного природного газа составит 12,5 млн кубометров, что позволит предотвратить выбросы в атмосферу 23 тыс. тонн углекислого газа в год. На станциях работой обеспечены 8 жителей Кяльбаджарского района.

Мощность малой ГЭС «Чайкенд» составляет 5 МВт, гидроэлектростанция будет обеспечивать экологически чистой зеленой энергией около 7 тыс. человек. Наряду с цифровым включением и выключением, интеллектуальным управлением, оперативным мониторингом и анализом, станцией также можно будет управлять из Баку. Станция будет вырабатывать 15 млн кВт·ч электроэнергии в год, что позволит сэкономить 3,2 млн кубометров природного газа и предотвратить выбросы в атмосферу 6 тыс. тонн углекислого газа. Здесь трудоустроены 4 жителя Кяльбаджара.

С вводом в эксплуатацию в Карабахе и Восточном Зангезуре еще трех гидроэлектростанций в результате работ, проводимых по указанию главы государства, число таких станций доведено до 38, а их общая мощность составила 307 МВт. На сегодняшний день на гидроэлектростанциях выработано 1,5 млрд кВт·ч зеленой энергии, сэкономлено 335 млн кубометров газа, предотвращены выбросы в атмосферу 620 тыс. тонн углекислого газа. Гидроэлектростанции круглосуточно вырабатывают 80 МВт зеленой энергии в периоды маловодья и более 200 МВт – в периоды многоводья.

Систематически строящиеся и эксплуатируемые станции уже вносят вклад в экономику, развитие зеленой энергетики и охрану окружающей среды.