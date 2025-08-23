Нынешняя школьная система и сложность поступления в университеты вынуждает родителей обращаться к директорам школ с тем, чтобы они закрывали глаза на отсутствие учеников старших классов на занятиях. В связи с этим эксперты в области образования требуют кардинального пересмотра учебной нагрузки, чтобы дать учащимся время на подготовку в высшие учебные заведения (ВУЗ).

Как прокомментировал Minval эксперт в области образования Кямран Асадов, в столице родители абитуриентов в год тратят до 12 тыс. манатов, из которых 3-5 тысяч они тратят только на то, чтобы освободить детей от школьных занятий.

По словам собеседника, за то, чтобы ученик не посещал занятия или посещал их не более двух раз в неделю, директора бакинских школ берут в пределах 4-5 тыс. манатов. На окраинах и в регионах это будет стоить 2 тыс. 500-3 тыс. манатов. В этом случае ученики могут посещать уроки два раза в неделю, правда, есть и те, кто вообще пропускают занятия.

«Я скажу вам, немало родителей, готовых платить за то, чтобы их дети в старших классах не посещали занятия. Достаточно лишь заглянуть в школы — классы, как правило, пустуют. Более того, значительная часть родителей делает это вынужденно. Все прекрасно понимают: в школах и без того уроки проходят формально, без должного качества. Поэтому, чтобы не терять время зря, родители предпочитают направлять детей к репетиторам»,- говорит Асадов.

Эксперт Асадов не советует рассматривать ситуацию как проявление коррупции. По его словам, директорам школ скорее стоит выразить благодарность за то, что они входят в положение старшеклассников и создают им условия для посещения дополнительных занятий.

Он пояснил, что учащиеся 10–11-х классов в школах проходят только программу этих классов. Однако для поступления в вузы абитуриентам необходимо углублённо повторять материал за 5–11-е классы.

«Как педагог в 11-м классе может охватить ещё и программу пяти предыдущих лет, оставив без внимания собственный предмет?» — задался вопросом Асадов.

По его мнению, проблема не в том, что директора школ закрывают на это глаза. Корень проблемы кроется в действующей системе вступительных экзаменов. Даже если школьники будут регулярно посещать уроки, они всё равно вынуждены обращаться к репетиторам.

«Если бы вступительные экзамены проводились исключительно на основе учебников 10–11-х классов, ученики не пропускали бы школьные занятия, а учителя и директора были бы заинтересованы в полноценном учебном процессе», — подчеркнул эксперт.

Асадов обратил внимание, что нынешняя система фактически вынуждает родителей и директоров идти на компромиссы. Вопрос не сводится только к качеству школьного образования.

«От одиннадцатиклассников требуют знания по материалам пятого класса. У каждого человека есть определённый срок, в течение которого он способен удерживать в памяти информацию. Сколько бы ученик ни заучивал материал, с течением времени часть знаний всё равно теряется. Согласно мировым научным исследованиям, уже через месяц человек забывает до 70% усвоенной информации», — отметил он.

Другой эксперт в области образования, Рамин Нуралиев, отметил, что до недавнего времени в школах практиковалась система, когда за определённую плату директора закрывали глаза на отсуствие на уроках старшеклассников. Однако после того, как Агентство дошкольного и общего образования начало проводить мониторинги, подобные случаи стали встречаться значительно реже.

По его словам, чаще всего такие факты фиксировались в школах для вынужденных переселенцев. «Но, начиная с прошлого года, я сам уже не сталкивался с подобными ситуациями», — подчеркнул Нуралиев.

Он считает, что директора школ должны идти навстречу ученикам, но исключительно на безвозмездной основе.

«Школы и так не дают детям необходимой подготовки для поступления в вузы. Ребёнок фактически ничего там не получает. Поэтому, если руководство позволит школьникам несколько дней в неделю не посещать занятия, это не создаст проблем. Для примера: по азербайджанскому языку в школах изучаются всего четыре раздела, тогда как на вступительном экзамене требуется знание сорока», — пояснил эксперт.

В качестве выхода из ситуации Нуралиев предлагает реформировать систему старших классов. По его словам, соответствующие предложения уже направлены в Министерство науки и образования, а в нескольких школах проект запущен в пилотном режиме.

«Мы предлагаем разделить обучение на три этапа: начальное (1–4 классы), обязательное (5–9 классы) и подготовку к вступительным экзаменам (10–12 классы). В таком случае у школьников будет два-три года, чтобы системно повторить весь материал, пройденный за предыдущие годы», — отметил он.