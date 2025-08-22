Венгрия и Словакия призывают Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу. Об этом говорится в письме глав МИД двух стран Петера Сийярто и Юрая Бланара, сообщает ТАСС.

Министры подчеркнули, что без нефтепровода «Дружба» невозможно обеспечить энергетическую безопасность их стран.

Отмечено, что в результате ударов по трубопроводу, нанесённых украинской армией 22 августа, поставки нефти из России в Венгрию и Словакию могут быть приостановлены как минимум на 5 дней.

Ранее Вооружённые силы Украины также совершили атаку на нефтепровод «Дружба». В результате поставки нефти в Словакию и Венгрию были прерваны на два дня.