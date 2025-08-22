Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет 31 августа — 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь. Об этом на проведённой пресс-конференции сообщил помощник министра иностранных дел КНР Люй Бинь.

В саммите ШОС примут участие главы более 20 иностранных государств и представители 10 международных организаций.

На мероприятие приглашены президенты России, Беларуси, Ирана, Турции, Азербайджана, Казахстана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Армении и других стран, а также премьер-министр Индии.