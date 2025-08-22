Apple резко увеличивает производство смартфонов в Индии, делая страну ключевым звеном в глобальной цепочке поставок. Впервые все четыре модели iPhone 17, включая версии Pro, будут собраны именно здесь перед презентацией в следующем месяце, сообщает Bloomberg.

Производство охватывает пять заводов, в том числе новые предприятия Tata Group в Хосуре (штат Тамилнад) и Foxconn рядом с аэропортом Бангалора. В ближайшие два года мощности Tata смогут обеспечивать выпуск до половины всех iPhone, производимых в Индии.