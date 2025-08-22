Александер Стубб в своей книге «Треугольник власти», опубликованной 21 августа, поделился историей времён, когда он был министром финансов.

Во время визита в Сибирь с делегацией президента Саули Ниинистё российские сотрудники аэропорта пытались задержать вылет, требуя взятку. Стубб достал телефон и показал номер Сергея Лаврова, заявив, что готов позвонить главе МИД РФ. Угроза подействовала, и делегацию выпустили.

В книге Стубб также называет полномасштабное вторжение России в Украину «поворотным моментом» и характеризует РФ как «империалистическое и авторитарное государство», застрявшее в ностальгии по статусу сверхдержавы и не способное реформировать сырьевую экономику.