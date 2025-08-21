В Агджабединском районе на участке магистральной дороги Мингячевир – Бяхрямтепе, проходящей через село Ашагы Авшар, произошел взрыв на газозаправочной станции.

Было установлено, что пожар произошёл в офисном помещении и существует высокий риск перехода огня на цистерну, заполненную сжиженным газом. Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано до того, как пламя распространилось на остальную территорию заправочной станции и достигло топливной ёмкости.

В результате инцидента пострадали три человека, они получили тяжелые ожоги, уточняется в сообщении МЧС. Они были доставлены в больницу, один из них находится в реанимации. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

