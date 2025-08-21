Военная операция в Газе быстро завершится. Это произойдет после того, как армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возьмет под контроль палестинский анклав. Об этом сказал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Мы приближаемся к завершению войны — войны на семи фронтах, в которой участвуют Иран и его сателлиты», — приводит Sky News его слова.

Он отметил, что ЦАХАЛ возьмет под контроль сектор даже при условии достижения соглашения с движением ХАМАС о сложении оружия и освобождении пленных. Нетаньяху подчеркнул, что по итогам операции ХАМАС не останется в Газе.

Израильский премьер указал на то, что война могла бы завершиться раньше, если бы палестинское движение сложило оружие и освободило оставшихся 50 заложников. Кроме того, Нетаньяху назвал текущую военную операцию «освобождением» Газы.