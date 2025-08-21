Кельбаджар – один из красивейших районов нашей страны. Каждый раз, приезжая сюда, мы с Мехрибан ханым смотрим из машины и говорим друг другу: «Какой же это красивый край, какая прекрасная панорама. Ему нет равных в мире!». Но и вы хорошо знаете, что из-за бездорожья Кельбаджар всегда считался труднодоступным районом. Сто лет назад дорог вообще не было, можно было передвигаться только на лошадях. Те дороги, которые были построены позже, в советское время, были очень опасными, узкими. Впервые после оккупации мы с Мехрибан ханым приехали в Кельбаджар, конечно же, через Омарский перевал. В то время и той дороги практически не было, это была тропинка, к тому же очень опасная. Но перед нами открылся такой великолепный вид, что трудности совершенно не ощущались.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы с переселившимися в Кельбаджар гражданами.

«По дороге из Гёйгёля, глядя вниз с Омарского перевала, мы всякий раз восхищались этой природой. В то же время я сразу же дал указание о том, что мы обязательно должны построить современную дорогу от Гянджи до Кельбаджара. Потому что, как вы знаете, в то время мы не могли пользоваться дорогой Агдере-Кельбаджар. Немедленно начались работы, и сегодня, когда мы с Мехрибан ханым приехали в Кельбаджар, мы впервые проехали не через Омарский перевал, а через тоннель. Это пятый по длине тоннель в Европе, самый большой тоннель длиной около 12 километров. Но на дороге уже есть пять тоннелей. Сегодня мы открыли самый длинный из них. Правда, для полного завершения работ внутри тоннеля потребуется, наверное, еще семь-восемь месяцев. После этого ездить из Кельбаджара в Гянджу, Гёйгёль станет очень удобно. То есть мы соединяем Кельбаджар с западным регионом нашей страны.

Другая дорога, которую мы тоже сейчас строим, – это дорога Агдере-Кельбаджар. Она идет из Нафталана. Эта дорога существовала, в период оккупации ею пользовались захватчики. Я ездил и по этой дороге. Она тоже очень неудобная, ухабистая. Поэтому мы расширяем, реконструируем и эту дорогу», — отметил президент.

«Третье же направление – дорога Кельбаджар-Лачин. В то время я проехал из Гёйгёля в Кельбаджар, а из Кельбаджара до Лачина. В жизни не видел такой опасной дороги. Вы, наверное, тоже ее помните. Сейчас мы придаем этой дороге совершенно новый вид, строя тоннели с четырехполосным движением, мосты.

В селе Горчу Лачинского района введен в строй международный аэропорт. У нас были трудности и с выбором места для него, потому что мы не могли найти ни одного ровного места в Кельбаджаре и Лачине, чтобы построить там взлетно-посадочную полосу. Нет ни одного ровного места. Но я хотел, чтобы аэропорт располагался близко и к Кельбаджару, и к Лачину. Именно поэтому было выбрано то место. Нам сказали, что здесь это сделать невозможно, придется резать горы. Я сказал, если нужно резать, давайте разрежем. Уверен, что благодаря аэропорту эти места станут прекрасным туристическим центром. То есть будет удобное сообщение с трех направлений – Гянджи, Лачина, даже из Зангилана до Кельбаджара, а еще Нафталан, Агдере, Сарсанг, Кельбаджар. И это, конечно же, создаст большие возможности для оживления региона благодаря привлечению бизнесменов, строительству отелей, туристических комплексов. То есть у нас очень большие планы. Я уже заявлял, что мы начинаем строить и канатные дороги. Первую – в Лачине. Вы хорошо знаете город Лачин, расстояние от реки Хакари до верхнего квартала Лачина большое. И перепад высот тоже большой. Канатная дорога в городе Лачин будет готова, наверное, в следующем году. Вторая канатная дорога – Ханкенди-Шуша, мы заложили и ее фундамент. А третья канатная дорога будет в Кельбаджаре. Мы также посмотрели ее местоположение. Это очень красивое, живописное место, райский уголок. Но чтобы превратить эти места в рай, нужны вот такие прекрасные условия. И мы это делаем. Так что еще раз поздравляю вас. Живите счастливо, желаю вам здоровья. Спасибо», — сказал глава государства.

Затем состоялась церемония вручения ключей.

Житель Хикмет Шахмурадов: Большое спасибо, господин Президент, спасибо, признателен. С Вашего позволения, господин Президент, выражаю Вам свою благодарность, признательность. Мы всегда внимательно слушали Ваши выступления. Мы с гордостью наблюдаем за Вами, господин Президент. Я знаю Вас как основоположника мира, счастья. Надеюсь, что Ваша миссия проявит себя в глобальном масштабе, и человечество, последовав Вашему примеру, установит мир. Наш мир, наш Азербайджан будут жить счастливо и спокойно.

Жительница Фанара Садыгова: Да хранит Аллах Вас и Ваших близких. А за тоннель выражаю особую благодарность. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Теперь отсюда, из Кяльбаджара, вы сможете доехать до Гянджи, наверное, за полтора часа. Хочу коснуться еще одного вопроса. Когда я сегодня открывал тоннель, дал еще одно указание. Теперь они будут работать над тем, как укоротить дорогу из Тоганалы до Гянджи, потому что она немного неудобная. Там тоже будет построен тоннель, возможно, не один, а несколько. Если это произойдет, то из Гянджи в Кяльбаджар можно будет спокойно добираться за час, час 10 минут.

Жительница Фанара Садыгова: Как говорится, вы сделали невозможное возможным. Да хранит Вас Аллах!

Мехрибан ханым, я хотела бы обнять Вас. Мы Вас любим, да хранит Аллах Ваших детей, да дарует Вам Аллах долгих лет жизни, мы Вас очень любим.