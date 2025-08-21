Президент Азербайджана Ильхам Алиев после выступления на встрече с переселившимися в Кельбаджар гражданами провел с ними беседу.

Президент Ильхам Алиев: Кто хочет высказаться?

Житель Джалил Алыев: Господин президент, господин Верховный главнокомандующий, многоуважаемая Мехрибан ханым, приветствуем вас от имени кельбаджарцев. Добро пожаловать в наш родной край! Мы внимательно следили за всеми Вашими выступлениями, одобряем, приветствуем их. Вы – герой всех этих событий. Еще раз выражаем Вам благодарность. Известно, что Кяльбаджар – это край ашугов, край поэтов. Наш замечательный поэт Суджаат написал 32 года назад:

(Читает стихи)

Эти радостные события произошли благодаря Вам. Выражаю Вам признательность. Спасибо, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю, спасибо.

Джалил Алыев: Мы всегда должны быть рядом с Вами. Мы должны быть едины. Должны сплотиться в единый кулак. Должны завершить «Великое возвращение». Как говорит моя дочь Хокума, все будет хорошо. Еще раз выражаю Вам признательность.

Жительница Фанара Садыгова: Уважаемый Верховный главнокомандующий, господин президент, наша горячо любимая, дорогая Мехрибан ханым, дорогие гости и соотечественники. Сегодня, спустя много лет, я с большой гордостью приветствую Вас в моем родном краю, райском Кельбаджаре. Вы умело, решительно, несмотря на бессонные ночи, напряженные дни, продолжили политику, основу которой заложил великий лидер, Вы написали историю Победы, не имеющей аналога в мире. Вы вернули наши оккупированные земли, господин президент. Вы подписали ряд очень важных соглашений. Мы гордимся Вами. Мы всегда рядом с Вами. Да упокоит Аллах душу великого лидера, он оставил нам такого достойного преемника, как Вы. Каждый раз, когда мы смотрим по телевизору Ваши встречи с президентами, мы с большим волнением и радостью наблюдаем за тем, как Вы уверенно держитесь, прекрасно говорите – Вы настоящий полиглот. Вы прекрасно владеете многими языками, даже лучше, чем носители. Мы гордимся этим. Такой талант дарован Аллахом не каждому президенту.

Господин Президент, хочу сделать небольшое отступление. Извините, но если я этого не скажу, то душа моего отца не простит меня. Еще в 1992 году, когда царили хаос, произвол, мой отец, простой водитель, – в Кельбаджаре его знали как хорошего человека, – очень переживал из-за этих событий. Он отправил телеграмму великому лидеру, который в то время был председателем Верховного Совета, где написал, что Азербайджан в опасности, Вы нужны здесь. Когда в 1998 году великий лидер был избран президентом, показали фрагмент выступления моего отца. Затем показали как президент целует флаг и поднимается на трибуну. К сожалению, мой отец скончался в день освобождения города Шуша.

Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах его душу!

Фанара Садыгова: Да упокоит Аллах души Ваших родных, покинувших этот мир. Души наших отцов сегодня радуются. Великий лидер оставил вместо себя такого достойного сына, как Вы. Сегодня радуется и душа моего отца, потому что сбылась наша мечта. В нашем родном Кельбаджаре, во всем Карабахе ведется большая созидательная работа. Это делаете Вы. Мы благодарны Вам. Да упокоит Аллах души наших шехидов, да ниспошлет Он здоровья нашим гази. Уважаемый президент, мы желаем Вам успехов в этой тяжелой работе, в этой деятельности. Желаем здоровья Вашей семье, Вам. Мы всегда стоим за Вами. Как Вы говорите: «Да здравствует Азербайджан! Карабах – это Азербайджан!».