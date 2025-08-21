Наше дело – созидать. Они разрушили все наши города и села. В городе Кельбаджар не осталось ни одного уцелевшего здания. Ни в одном селе Кельбаджара не осталось ни одного здания. Это было варварство. Это был бесчеловечный акт, и это совершил не один, не десять человек, это делалось массово. Они должны заняться этими вопросами. В каком обществе живет Армения? В обществе, которое во время оккупации сделало грабеж своим основным источником дохода. Это больное общество, и я говорю об этом открыто. Я не хочу никого оскорблять.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с переселившимися в Кельбаджар гражданами.

«Что мы им сделали, что плохого мы совершили, чтобы столкнуться с таким варварством?! Все города и села были разрушены, мечети разрушены, осквернены, люди были убиты, сожжены. После Второй Карабахской войны они через посредников попросили у нас время, чтобы забрать свое барахло. Мы даже дали им время. А что они сделали? Сожгли, вырубили деревья. Разве человек способен на такое? Ведь это делали не только лидеры сепаратистов. Это делалось массово. То есть мы должны знать, кто перед нами, кто наши соседи. Мы никогда не должны забывать свое прошлое и должны быть бдительными. Я уверен, что все это позволит нам всегда иметь превосходство. Сегодня я говорю это снова, мы заявляем как народ-победитель: мы не забудем это зло, это варварство. Но мы ни с кем не намерены воевать в будущем. Если нам будет угрожать какая-либо опасность, тогда все вновь увидят наш железный кулак. Наша сегодняшняя встреча в окружении этих прекрасных зданий также имеет большое символическое значение. Они разрушили эти места, а мы их отстроили. Я еще раз поздравляю вас с этим событием. Живите спокойно. Желаю вам здоровья и счастья. Спасибо», — резюмировал президент.