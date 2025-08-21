Азербайджанский народ вновь продемонстрировал свое величие на самом высоком международном уровне. Новые реалии, созданные нами в результате как Отечественной войны, так и антитеррористической операции, были признаны всем миром. Это тоже было очень важно, потому что после Отечественной войны и особенно после сентябрьской операции 2023 года покровители Армении, различные страны и круги развернули против нас кампанию.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с переселившимися в Кельбаджар гражданами.

«Были явные попытки наказать Азербайджан, ввести санкции против Азербайджана и другие усилия. Правда, ни одно из них не было реализовано. У нас достаточно сильные партнеры, и в международных организациях наша позиция всегда воспринималась как справедливая. Потому что мы вели войну на своей земле. Мы не оккупировали чьи-то земли, как некоторые другие страны, не проводили этнические чистки, не разрушали города и села ни одной страны. Мы сражались на своей земле, повергли врага и восстановили свою территориальную целостность, в том числе на основе резолюций Совета Безопасности ООН. Однако, несмотря на это, страны, покровительствовавшие Армении, постоянно действовали против нас, но документы, подписанные в Вашингтоне, в офисе номер один в мире, положили конец всем этим усилиям», — сказал президент.

«То есть мировое сообщество, международная общественность полностью приняли нашу Победу и новые реалии, что само по себе является историческим событием. Потому что не секрет, что крупные державы, поддерживавшие Армению как во время оккупации, так и в период войны, всегда создавали и могли создать нам большие проблемы. Наша сила, единство нашего народа с властью, наша военная Победа, настроения в обществе, дух патриотизма – все эти факторы показали всему миру, что с нами должны считаться, а те, кто с нами не считается, в итоге жалеют об этом. Это показали армяно-азербайджанская война, Отечественная война, послевоенный период, и это показывают сегодняшние реалии», — отметил Алиев.

«Азербайджан – достойная страна, сильная страна, мы никому не советуем даже думать о каких-либо злонамеренных действиях против нас. Во всяком случае, за последние 80 лет в мире не было второй страны, которая бы добилась столь полной и абсолютной победы, как Азербайджан. Вы видите, какие процессы протекают сейчас в мире. В разных местах происходят столкновения, войны, военные преступления. Но никто не добился полной победы. Войны продолжаются, охватывают еще более обширную географию, и они, вероятно, будут продолжаться, о чем свидетельствует развитие политических процессов. Мы единственная страна, единственный народ, которые добились полной, абсолютной Победы. Мы заставили противника подписать акт о капитуляции. И гарантом мира тоже является Азербайджан», — заявил лидер государства.