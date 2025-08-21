Я говорил, что страны, имеющие мандат на урегулирование вопроса оккупации наших земель, фактически хотели сделать оккупацию вечной. Одна поставляла оружие, другая оказывала политическую поддержку, третья предоставляла иные привилегии. Именно поэтому вопрос не решался. Кому-то могло показаться, что азербайджанский народ смирится с этим, хотя я много раз говорил, что мы никогда с этим не смиримся. Я говорил об этом еще в 2003 году, когда был избран Президентом, говорил неоднократно и в последующие периоды. И не только говорил — каждый день, каждый час мы приближали этот священный День Победы.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на встрече с переселившимися в Кельбаджар гражданами.

«Мы построили мощную экономику, разоблачили Армению на международной арене как государство-оккупанта. В результате наших усилий многие ведущие международные организации были вынуждены принять нашу позицию. Мы создали сильную армию, закупили самое современное оружие и воспитали молодое поколение. Поколение, которое, встав грудью на защиту Родины в Отечественной войне, освободило наши земли от врага. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы обязаны этой Победой им, десяткам тысяч таких же азербайджанских солдат и офицеров, как они.

Азербайджанское государство и азербайджанский народ сплотились в единый кулак, и мы всего за 44 дня заставили Армению подписать акт о капитуляции. 44-дневная Отечественная война – это наша славная история. Мы каждый день шли вперед. Ни один человек не покинул поле боя. Не было ни одного дезертира. Это говорит о высоких моральных качествах нашего народа и о том, что весь наш народ и Вооруженные силы были готовы умереть за Родину. В армянской армии, по их собственным словам, было 12 тысяч дезертиров», — сказал президент.

«Когда Отечественная война закончилась, большая часть Кельбаджара, Лачина и Агдама все еще находилась под оккупацией. Однако в результате акта о капитуляции мы заставили Армению вернуть нам эти регионы, и она вынуждена была сделать это. То есть Кельбаджар был освобожден без единого выстрела. Вам, кельбаджарцам, хорошо знакомы рельеф и климат этого региона. Я тоже прекрасно их знаю, потому что бывал здесь много раз и в прежние времена переходил сюда через Омарский перевал. Освобождение Кельбаджара военным путем в конце 2020 года – зима уже началась – привело бы к огромным потерям. Конечно, мы бы его освободили, потому что к тому времени практически уничтожили армянскую армию. Но у них были мощные укрепления. В то время Агдеринский район находился не под нашим контролем. Единственным направлением оставалось Муровское, и, повторяю, мы могли понести огромные потери. Поэтому история в очередной раз показала, что прекращение войны 10 ноября 2020 года было самым правильным шагом. Но, вместе с тем, в то время часть наших земель все еще находилась не под нашим контролем. С того времени и до 19 сентября 2023 года главной целью, стоявшей перед нами, было полное восстановление суверенитета нашей страны», — добавил лидер государства.