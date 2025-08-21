Госкомпания SOCAR и китайская компания China National Chemical Engineering & Construction Corporation Seven (CC7) обсудили в Баку возможности сотрудничества в нефтяной и нефтехимической промышленности.

Об этом говорится в сообщении SOCAR.

“Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой председателем совета директоров CC7 Лун Хайяном. Обсуждались возможности сотрудничества в нефтяной и нефтехимической промышленности как в Азербайджане, так и в третьих странах”, — отмечается в информации.

Уточняется, что на встрече были представлены направления деятельности SOCAR в энергетическом секторе, а также рассказано о стратегических проектах компании, реализуемых в Азербайджане и за рубежом.