Ключевые требования президента России Владимира Путина к Украине – отказ от Донбасса, никакого НАТО и западных войск. Об этом говорится в сообщении Reuters.

По словам источника агентства, если Киев откажется от подобной сделки, война продолжится.

При этом Москва в рамках возможной сделки готова передать Украине небольшие участки Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые она контролирует.

Источники агентства отмечают, что «Путин, по сути, пошел на компромисс по территориальным требованиям», ранее предполагавшим уступку четырех областей: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Сообщается, что теперь Москва готова остановить линии фронта в Запорожье и Херсоне.