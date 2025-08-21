Армения запросила у Ирана квоту на поставки в республику сжиженного газа, сообщил журналистам министр экономики страны Геворг Папоян, пишет РИА Новости.

С июня цены на сжиженный газ на автозаправочных станциях Армении выросли в 1,5 раза. Ранее Папоян призвал комиссию по защите экономической конкуренции республики выяснить причину подорожания. Одной из причин власти называли проблемы на грузинской границе при ввозе топлива из РФ.

«Я встретился с моим коллегой, министром промышленности, рудников и торговли Ирана и попросил предоставить нам квоты на сжиженный газ», — заявил министр. По его словам, это важно с точки зрения диверсификации поставок. «Это увеличит конкуренцию, будет способствовать снижению цен», — подчеркнул Папоян.