Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что готов реализовать любые инициативы о мире между Украиной и Россией.

Как сообщает канцелярия турецкого лидера, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, мирный процесс между Россией и Украиной, а также многие региональные и мировые события, включая актуальную обстановку в секторе Газа. Наш президент заявил, что усилия Турции по прекращению украинско-российской войны путем установления справедливого мира продолжаются и что он внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне», — сообщила канцелярия.

Эрдоган также заявил Макрону, что «Турция готова поддержать любые усилия в рамках переговоров о мире между Украиной и Россией».