Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что одним из сценариев завершения войны может стать заморозка конфликта по линии фронта.

По его словам, оккупированные Россией территории де-факто останутся под её контролем, однако юридически будут считаться украинскими. Киев намерен добиваться их возвращения дипломатическими, экономическими и другими мирными средствами.

«Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта по линии фронта. Речь идет о территориях, которые сегодня де-факто оккупированы Россией. Они останутся такими. А затем предстоит большая работа с использованием экономических, дипломатических и других инструментов, чтобы вернуть эти территории Украине. Но де-юре они останутся украинскими», — заявил Подоляк в интервью La Repubblica.