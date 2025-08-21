Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова организует масштабную миссию по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Моя дорогая мама, президент Фонда Аймани Несиевна Кадырова, как всегда, проявила искреннюю заботу о наших братьях и сёстрах, оказавшихся в тяжелейшей ситуации. Благодаря её милосердию и поддержке в Газу будут направлены колоссальные объёмы гуманитарных грузов. В частности, жителям будет передано 50 000 порций готовой еды, 250 тонн риса, 200 тонн муки, 168 тонн сахара, 243 тонны макаронных изделий и 500 тонн воды. Это поистине масштабная акция, не имеющая аналогов с начала последнего конфликта в Палестине!», — написал Кадыров.