Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак убеждён, что задержание сотрудниками ФСБ России гражданина Азербайджана, которого подозревают в якобы перевозке и хищении секретных документов у работника российского ВПК с дальнейшей передачей в Украину, – очередной эпизод мести Баку со стороны Москвы.

Об этом он сказал в комментарии Minval Politika, отреагировав на сообщение о задержании Руфуллаева Ядуллы Рамиз оглу в пункте пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане.

«Это ещё один пример использования статьи „об оказании помощи противнику“, которая применяется в России, по-моему, с 2024 года. Факты её использования были немногочисленными, но, судя по всему, это новый эпизод. Данная статья применяется как в отношении граждан РФ и лиц без гражданства, так и в отношении иностранных граждан», — пояснил эксперт.

По его словам, на данных видеокадрах бросается в глаза «очевидная какая-то несерьёзность»: «Задержали человека, водителя фуры… А где спецназ, маски-шоу? Всех должны были разложить на асфальте, как обычно это делается. Здесь же как-то спокойно и рутинно достали телефон, флешку. Причём непонятно, есть ли что-то на этом носителе информации или нет».

«Я уверен, что все эти задержания и акценты на гражданах Азербайджана и гражданах РФ азербайджанского происхождения связаны исключительно с проблемами, которые наблюдаются в отношениях между Россией и Азербайджаном: информационные атаки на азербайджанские ресурсы, угрозы о проведении так называемой СВО на территории Азербайджана, удары РФ по объектам SOCAR в Украине, а также загрязнение крупной партии азербайджанской нефти, которая шла по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан.

И это задержание связано с противостоянием двух государств — только так. Никакого перемещения документов не было, просто это делается для того, чтобы уколоть ещё раз Баку», — сказал Ступак.