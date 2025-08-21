Министерство науки и образования сократило численность школ в Азербайджане. Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2024-2025 учебном году действовало 4357 школ (4324 государственные). Всего за год в стране стало на 65 школ меньше. Причем тенденция к сокращению стала наблюдаться с 2006 года. При этом численность учащихся, напротив, росла. К прошлому академическому году в учебных заведениях насчитывалось 1,695 млн. учеников.

Такое сокращение школ можно было бы связать с уменьшением численности учащихся, однако число учащихся стало уменьшаться относительно недавно, с 2023-2024 годов. Другим моментом, заслуживающим внимания, стала статистика педагогов. Оказалось, что в Азербайджане в годы, когда в школах обучалось гораздо меньше детей, работало намного больше учителей, нежели сегодня. Например, в 2024-2025 учебном году в общеобразовательных учебных заведениях были заключены трудовые договора со 146 тыс. педагогами. В 2010-2011 годах, когда обучалось 1,324 млн. детей, в школах работали 172 тыс. учителей.