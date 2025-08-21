Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф передал заместителю директора ЦРУ Джулиан Глосс орден Мужества, которым посмертно наградили её сына. 21-летний Майкл Глосс воевал на стороне России и погиб на фронте в Украине.

Награду Уиткофф получил лично от Владимира Путина во время последней встречи в Москве. О передаче ордена впервые сообщил CBS News 8 августа, однако в их сообщении речь шла о «советском ордене Ленина». CNN подчеркнуло, что этот шаг Путина многие восприняли как «дипломатический укол», учитывая статус Джулиан Глосс в ЦРУ.

Сам Уиткофф оценил ситуацию иначе. По его словам, потеря сына — трагедия, выходящая далеко за рамки политики. «Для меня это травмирующее переживание, сродни утрате ребёнка во время опиоидного кризиса», — отметил он.