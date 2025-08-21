Авторами мирного договора с Арменией являемся и мы, именно наша позиция легла в основу его ключевых положений. Парафирование документа фактически ставит точку в противостоянии между Азербайджаном и Арменией.

Об этом президент Ильхам Алиев заявил на встрече с жителями Кяльбаджара.

«Наряду с этим обеспечена сухопутная связь с нашим историческим краем – Нахчываном. Уже успешно продолжается строительство железной дороги до Зангилана, вероятно, оно завершится в следующем году», — отметил глава государства.

Алиев добавил, что теперь полностью модернизируется железная дорога в Нахчыванской Автономной Республике. Кроме того, на территории Армении запланировано строительство железной дороги. «Армения взяла на себя и это обязательство, и это наш очередной исторический успех», — подчеркнул президент.