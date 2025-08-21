Недавняя встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске означала важный сдвиг в дипломатической динамике — американский лидер обсудил с российским президентом перспективы урегулирования конфликта в Украине. Прошло совсем немного времени и Трамп встретился с Владимиром Зеленским — уже в Вашингтоне, за закрытыми дверями, но с ясной повесткой: как закончить конфликт, который затянулся на годы.

Комментируя развитие диалога, Трамп заявил, что Путин и Зеленский «ладят друг с другом чуть лучше, чем он думал раньше», и именно поэтому сначала они проведут переговоры тет-а-тет, а уже затем — с его участием. «Хотя не сказал бы, что они когда-нибудь станут лучшими друзьями», — добавил американский президент. Он также выразил надежду на сдержанность российского лидера: «Надеюсь, Путин будет вести себя хорошо. В противном случае мы окажемся в сложной ситуации.»

На фоне этих дипломатических манёвров всё чаще звучит главный вопрос: а встретятся ли Путин и Зеленский? Возможна ли личная встреча двух президентов? И главное — есть ли у такой встречи шанс стать первым шагом к подписанию мирного соглашения?

По этому поводу украинский военный эксперт Павел Лакийчук в комментарии для Minval Politika выразил мнение, что встреча возможна лишь при обоюдной готовности сторон к конструктивному диалогу.

«Зеленский в Вашингтоне, после переговоров с Трампом и европейскими лидерами, прямо заявил: «Я подтвердил — и меня поддержали все европейские лидеры — что мы готовы к двусторонней встрече с Владимиром Путиным и после этого рассчитываем на трёхстороннюю встречу: Украина — Россия — США». Отказаться от этих публичных заявлений ему вряд ли удастся, они уже стали официальной позицией Киева», — отметил Лакийчук.

А вот готова ли к такой встрече «вторая сторона»? Украинский военный эксперт задался этим вопросом, подчеркнув, что без искренней готовности Москвы любые попытки переговоров обречены на провал.

«По итогам телефонного разговора Путина и Трампа помощник президента РФ Юрий Ушаков в ночь на 19 августа заявил: «Москва может изучить возможность повышения уровня представителей на переговорах Украины и России». Но «может изучить» и «повышение уровня представителей» — это, согласитесь, разные вещи. О встрече Путина с Зеленским в Кремле речи, конечно, не идет», — поясняет эксперт.

Вообще, может ли Путин согласиться на личную двустороннюю встречу с президентом Украины, даже если Зеленский теоретически прибудет с «актом безоговорочной капитуляции»? По словам Павла Лакийчука, ответ однозначен — нет.

«С точки зрения Путина, Зеленский ему не ровня. Путин считает себя «лидером многополярного мира», равным Дональду Трампу и Си Цзиньпину — а в собственном воображении и вовсе выше: он уверен, что именно он «дергает за ниточки», заставляя танцевать Вашингтон и Пекин. Поэтому на трёхстороннюю встречу Путин-Трамп-Си — своего рода «Минск-3» — он, скорее всего, согласится», — заявил аналитик.

По словам аналитика, Путин не стремится к переговорам с Зеленским, вместо этого в его воображении — совсем другая картина: тройственная встреча с Трампом и Си Цзиньпином, где он предстаёт не как участник войны, а как «лидер великой державы» за одним столом с «ровней». Ему важно не просто участвовать во встрече, а войти в неё как триумфатор, с медийным и военным поводом для внутреннего и внешнего пиара — чем-то вроде новой «грандиозной победы России на Донбассе».

«Путин ждёт ошеломительного успеха, чтобы было чем хвастаться. Момента, когда, говоря терминологией Трампа, ему сдадут все козыри на руки. Ведь его генералы убеждают, что такой момент обязательно настанет. Но вот будет ли он — стратегический успех на поле боя — это уже вопрос стойкости ВСУ. Ведь как «грандиозную победу» можно впарить только развалины Часового Яра или Покровска, да и то лишь доверчивым россиянам, которые толком не знают, где это вообще находится», — резюмировал эксперт.