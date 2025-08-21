Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Кельбаджар раскрыл цель осуществляемых в свое время безвозмездных поставок различными странами оружия в Армению.

«Стоимость переданного армянской армии из-за рубежа оружия, уничтоженного нами в результате Второй Карабахской войны и антитеррористической операции и взятого в качестве военного трофея, составляет примерно 5–6 миллиардов долларов. Конечно, у Армении не было денег на приобретение такого количества оружия. Все это оружие было предоставлено им бесплатно, с целью продолжения оккупации, с целью не допустить возвращения азербайджанцев на их исконные земли, не допустить мирного урегулирования этого конфликта между Арменией и Азербайджаном», – отметил глава государства.

По словам президента, история еще раз показала, что прекращение войны 10 ноября 2020 года было самым правильным шагом. Но вместе с тем, в то время часть наших земель все еще не была под нашим контролем. Главной целью, стоящей перед нами с того времени до 19 сентября 2023 года, было полное восстановление суверенитета нашей страны.

Алиев напомнил, что ликвидация так называемого «Лачинского коридора» и превращение его в дорогу Лачин–Ханкенди, а также создание контрольно-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе были важными шагами на этом пути. «В то же время взятие важных стратегических точек с ноября 2020 года до сентября 2023 года, операции “Фаррух”, “Гырхгыз”, “Сарыбаба” – все это наша славная история и все это было частью нашей целенаправленной политики», – сказал президент.

Говоря о нынешнем этапе, Алиев отметил, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном фактически завершен. «Подписанные документы полностью обеспечивают наши интересы», – заявил он.

По словам главы государства, особое значение имеет то, что завершение конфликта совпало с прекращением деятельности Минской группы ОБСЕ. «Мы добились желаемого, ненавистная Минская группа уже доживает последние дни. Фактически она бездействовала, да и не могла действовать. Однако юридически она существовала, теперь приближается и ее конец», – сказал президент.