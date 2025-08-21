Военные 83-й гвардейской десантно-штурмовой бригады стреляли друг в друга, чтобы получить компенсации и льготы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на СК РФ. Ущерб превысил 200 млн рублей (около $2,2 млн).

В махинациях участвовали более 30 человек, включая бывшего командира бригады Артёма Городилова и начальника спецопераций Константина Фролова («Палач»). Их арестовали летом 2024 года, они признали вину и дали показания на сослуживцев.

По данным следствия, военнослужащие имитировали ранения — целясь в несмертельные зоны, чтобы получать по 3 млн рублей ($33 тыс.) за каждое. Использовались поддельные документы, позволявшие назначать льготы и вручать ордена Мужества и медали «За отвагу». Фролов признал, что все его четыре «боевых ранения» нанесли сослуживцы.

Фальшивыми оказались и сюжеты федеральных СМИ о «подвигах» десантников. В эфире «Первого канала» и других изданий рассказывали о «снайперах-героях», спасении сирот и удочерении девочки. В реальности ничего этого не было.

Городилову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Фролову также инкриминируют взятку, незаконный оборот оружия и взрывчатки. Их просьбы отправить на «СВО» отклонили.