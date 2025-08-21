Россия лишилась более 13% мощностей нефтепереработки из-за ударов украинских дронов. По подсчётам The Moscow Times, за три недели в августе остановились как минимум четыре крупных НПЗ, а общий объём потерянных мощностей достиг 44 миллионов тонн в год.

2 августа после атаки БПЛА прекратил работу Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти» мощностью 8,3 млн тонн. В тот же день половину переработки остановил Рязанский НПЗ — крупнейший завод «Роснефти», снабжающий в том числе Московский регион. 11 августа вышел из строя Саратовский НПЗ (5,8 млн тонн), 15 августа — Волгоградский НПЗ «Лукойла» (14,8 млн тонн) и Самарский НПЗ «Роснефти» (8,5 млн тонн).

В результате российская нефтянка потеряла 13,5% перерабатывающих мощностей, при том что годовой показатель составляет 328 млн тонн. Для сравнения: в 2023 году переработка уже упала до 267 млн тонн — минимума за 12 лет.

Проблема в том, что именно эти 15% избыточных мощностей создавали запас прочности системы. Они позволяли проводить ремонты и модернизацию заводов, не снижая предложение топлива на внутреннем рынке, а излишки отправлялись на экспорт. Теперь этот резерв исчез.

Эксперты предупреждают: при падении мощностей ниже 13% в России может начаться дефицит топлива. Санкции осложняют ремонты НПЗ, многие из которых модернизировались по западным технологиям. Ремонтные работы займут недели, а новые удары грозят системными перебоями. Рынок уже реагирует ростом цен на топливо.