В результате комплекса оперативно-розыскных и таможенных мероприятий, проведённых сотрудниками Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета, была обнаружена и изъята из незаконного оборота крупная партия наркотиков — марихуаны.

На таможенном посту «Астара» при проверке транспортного средства, следовавшего транзитом из Ирана в Россию с грузом «салата-латука», была проведена досмотровая процедура.

При проверке с применением служебной собаки в четырёх паллетах были выявлены 76 упаковок, спрятанных под грузом салата. Общий вес наркотика вместе с упаковкой составил около 70 кг 410 г марихуаны.

По данному факту проводится расследование.