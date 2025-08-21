В Уголовный кодекс Казахстана внесена новая статья, которая предусматривает уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак.

Согласно сообщению Генпрокуратуры Казахстана, принуждение к браку является серьёзным преступлением, так как подобный союз нередко сопровождается изоляцией, насилием и даже попытками самоубийства со стороны жертвы.

Уточняется, что за последние пять лет в стране было зарегистрировано 257 подобных уголовных дел, 95% из которых были прекращены.

Согласно нововведению, принуждение к браку путём угроз, шантажа, насилия или иного давления карается лишением свободы на срок до двух лет, а при тяжких последствиях — до десяти лет.