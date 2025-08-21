Загрязнение Средиземного моря в районе турецкого курорта Аланья достигло опасных масштабов, угрожая морской флоре и фауне. Согласно заявлению доцента Средиземноморского университета Гюрая Догана, для местного населения контакт с водой может привести к рвоте, тошноте и лихорадке.

Он отметил, что нарушение экологического баланса моря у самой Аланьи и района Газипаша вызвано не только туристической активностью, но и попаданием в него отходов сельхозпроизводства, а также климатическими изменениями, вследствие чего в морской воде происходит увеличение микробов. «Морской экосистеме, кроме того, несут угрозу отходы с пляжей и лодок, чрезмерное использование пластика», — цитирует ученого Yeni Alanya.

Доган добавил, что одной экологической инженерии для борьбы с загрязнением моря недостаточно. «Туриндустрия и сельское хозяйство должны действовать сообща. Если не принять мер сегодня, в следующем году может быть слишком поздно», — сказал он.